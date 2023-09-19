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21:54, 19 сентября 2023Мир

Германия раскрыла содержание нового пакета военной помощи Украине

Германия передаст Украине десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Германия включит в новый пакет военной помощи Украине десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, Киев получит тридцать тысяч 155 миллиметровых снарядов и 3,8 тысячи дымовых снарядов того же калибра, а также 105 тысяч 120 миллиметровых снарядов различного назначения. Помимо этого, ему передадут ремонтно-эвакуационные машины и системы разминирования.

Кроме того, добавили в оборонном ведомстве, Германия также поставит Украине 480 противотанковых ракет АТ2 и 200 бронемашин MRAP.

18 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро. Уточнялось, что крылатые ракеты Taurus в него не войдут.

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    Марина Совина
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