Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 19 сентября 2023Из жизни

Женщина отправила сотруднику съедобный пенис из-за конфликта

Фото: n.tati.m / Shutterstock / Fotodom

HR-менеджера из США обвинили в том, что она отправила одному из сотрудников компании шоколадный пенис. Об этом сообщает New York Post.

Менеджер компании по уборке и ремонту домов Dasher Lights LLC and Aspen Ridge Property Services из штата Орегон, Стивен Уренда подал на работодателей в суд после того, как ему домой доставили посылку с шоколадным пенисом, на упаковке которого было написано «Ешь член». Уренда, у которого южноамериканское происхождение, счел коричневый съедобный пенис проявлением расизма, оскорблением и домогательством. Он написал заявление на увольнение и подал на компанию в суд. Уренда требует у бывших работодателей 525 тысяч долларов компенсации.

Шоколадный пенис был отправлен мужчине Джессикой Карлин, HR-менеджером компании. Она даже указала на посылке свое имя и позже призналась в отправке. На допросе женщина рассказала о конфликте с Урендой, из-за которого она даже в присутствии своего начальства нецензурно отзывалась о нем.

Материалы по теме:
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

Однако, узнав о происшествии, руководители компании не стали увольнять женщину, вместо этого они пообещали Уренде, что Карлин извинится перед ним и предложили ему подарочный сертификат на 50 долларов. По словам Уренды, Карлин так и не извинилась перед ним.

В настоящий момент судебный процесс продолжается. Пока остается неясным, сумеет ли Уренда получить от компании компенсацию.

Ранее сообщалось, что жительница китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, узнала о двойной жизни домработницы благодаря тому, что установила скрытые камеры в доме. Оказалось, что женщина водила в дом хозяйки мужчин и устраивала вечеринки.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе расследовали подробности удара по Константиновке в ДНР

    Эрдоган предрек нескорое окончание конфликта на Украине

    Обвиняемого в подрыве авто главы поселка Любимовка завербовала разведка Украины

    Доктор Мясников назвал основный способ борьбы с мерцательной аритмией

    Эрдоган отверг помощь Евросоюза для Турции

    В России захотели ужесточить контроль за лжеврачами интернете

    Россиянин поехал отдыхать в Дагестан и оказался на улице ночью с женой и детьми

    На Украине предложили заключенным производить электричество

    В США рассказали о важном уроке Запада для Зеленского

    Российские военные отразили атаку бригады «Азов» на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости