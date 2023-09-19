Женщина отправила сотруднику съедобный пенис из-за конфликта

HR-менеджера из США обвинили в том, что она отправила одному из сотрудников компании шоколадный пенис. Об этом сообщает New York Post.

Менеджер компании по уборке и ремонту домов Dasher Lights LLC and Aspen Ridge Property Services из штата Орегон, Стивен Уренда подал на работодателей в суд после того, как ему домой доставили посылку с шоколадным пенисом, на упаковке которого было написано «Ешь член». Уренда, у которого южноамериканское происхождение, счел коричневый съедобный пенис проявлением расизма, оскорблением и домогательством. Он написал заявление на увольнение и подал на компанию в суд. Уренда требует у бывших работодателей 525 тысяч долларов компенсации.

Шоколадный пенис был отправлен мужчине Джессикой Карлин, HR-менеджером компании. Она даже указала на посылке свое имя и позже призналась в отправке. На допросе женщина рассказала о конфликте с Урендой, из-за которого она даже в присутствии своего начальства нецензурно отзывалась о нем.

Однако, узнав о происшествии, руководители компании не стали увольнять женщину, вместо этого они пообещали Уренде, что Карлин извинится перед ним и предложили ему подарочный сертификат на 50 долларов. По словам Уренды, Карлин так и не извинилась перед ним.

В настоящий момент судебный процесс продолжается. Пока остается неясным, сумеет ли Уренда получить от компании компенсацию.

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