В России учительницу оштрафовали из-за выложенной в сеть фотографии

В Екатеринбурге учительницу оштрафовали из-за выложенного в сеть фото ученика

В Екатеринбурге суд оштрафовал учительницу школы-интерната, выложившую в интернет фотографию одного из учеников. Об этом сообщает сайт Ural.kp.ru.

Женщина опубликовала снимок мальчика на личной странице в соцсети. Мать ребенка подала иск к педагогу. По результатам рассмотрения дела учительницу обязали выплатить 15 тысяч рублей ребенку и его матери.

Весной ту же учительницу уволили в формулировкой «за совершение аморального поступка». По мнению матери ученика, женщина в интернете пожаловалась на плохое поведение ее сына. 1 сентября учительница была восстановлена в прежней должности.

Ранее в Новгородской области педагога спецшколы с 20-летним стажем уволили за подработку. Женщина отпросилась у директора на полдня, когда у нее не было уроков. Восстанавливать свои права россиянке пришлось через суд, который встал на ее сторону. Помимо восстановления на работе, женщине выплатили почти 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.