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14:30, 19 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан заявил о поддержке Турцией действий в Карабахе

Минобороны Азербайджана: Турция выразила поддержку Баку в операции в Карабахе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министр обороны Турции Яшар Гюлер выразил поддержку действиям Баку в операции в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил азербайджанскому коллеге Закиру Гасанову, передает Министерство обороны Азербайджана.

Гасанов проинформировал турецкого министра об «антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана». «Господин Гюлер отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана заявило, что единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является полное выведение Вооруженных сил Армении из Карабахского региона и «роспуск самопровозглашенного режима».

Ранее Минобороны Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе»

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    Алевтина Запольская
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