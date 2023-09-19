Азербайджан заявил о поддержке Турцией действий в Карабахе

Минобороны Азербайджана: Турция выразила поддержку Баку в операции в Карабахе

Министр обороны Турции Яшар Гюлер выразил поддержку действиям Баку в операции в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил азербайджанскому коллеге Закиру Гасанову, передает Министерство обороны Азербайджана.

Гасанов проинформировал турецкого министра об «антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана». «Господин Гюлер отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана заявило, что единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является полное выведение Вооруженных сил Армении из Карабахского региона и «роспуск самопровозглашенного режима».

Ранее Минобороны Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе»