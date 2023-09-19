Эрдоган заявил о поддержке военной операции Азербайджана в Карабахе

Президент Турции Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нагорный Карабах территорией Азербайджана и заявил, что Анкара поддерживает военную операцию Баку в регионе. Свою позицию он высказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает Ura.ru.

По словам Эрдогана, турецкая сторона изначально говорила о том, что «в этой войне не будет выигравших и проигравших». «Турция постоянно призывала стороны сесть за стол переговоров. Мы будем все активнее продолжать наши усилия по прекращению войны посредством дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины», — подчеркнул политик, отметив, что Анкара готова оказать любое содействие.