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17:03, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве призвали избегать конспирологии по поводу взрыва в Константиновке

Подоляк призвал дождаться оценки взрыва в Константиновке от следственных органов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Для оценки взрыва в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) нужно избегать конспирологии и дождаться дополнительной реакции от следственных органов Украины. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий», — написал Подоляк.

Поэтому, по мнению советника, для оценки ситуации необходимо дождаться дополнительной юридической оценки со стороны украинских следственных органов.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала результаты расследования, согласно которому удар по рынку в Константиновке в ДНР, произошедший 6 сентября, вероятно, был результатом падения украинской ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

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    Алевтина Запольская
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