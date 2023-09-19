Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности недавней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, прошедшей в Сочи. Его слова приводит БЕЛТА.

Он отметил, что публично не озвучит всех подробностей, но заявил, что президенты разговаривали на тему обороны и безопасности. «Мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси», — отметил Лукашенко в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

В связи с этим он подчеркнул важность совместных действий, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз, высказавшись, что «Украина — это только начало, это цветочки». «Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется», — заявил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко назвал единственной красной линией для Минска государственную границу.