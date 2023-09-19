В Польше допустили исключение страны из числа решающих судьбу Украины

Rzeczpospolita: Польша исключена из числа стран, решающих судьбу Украины

Польша может быть исключена из числа стран, которые будут решать судьбу Украины, по инициативе США. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

Авторы статьи отметили, что администрация президента Джо Байдена координирует масштабы и количество поддержки Украины с Францией, Германией и Великобританией, не допуская Варшаву к принятию участия в ключевых решениях по будущему региона.

При этом для США Польша является важным союзником, хотя Вашингтон не разделяет с ней одни и те же ценности и не принимает важные решения.

В материале говорится, что Соединенные Штаты отодвинули красные линии в отношениях с Варшавой и начали обращать внимание только на крупные внутриполитические скандалы, такие как попытки исключения оппозиции из предвыборной гонки или преследование независимых СМИ.

Все это, по словам автора статьи, способствует исключению Польши из круга ответственных за будущее Украины.

Ранее глава комитета по иностранным делам сейма Польши Радослав Фогель объяснил, для чего Варшава поддерживает Украину. Он отметил, что Польша делает это из гуманитарных соображений, а также опираясь на международное право. Депутат добавил, что интересы Польши и поляков всегда будут занимать первое место.

