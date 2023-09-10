В Польше назвали причину поддержки Украины

Депутат сейма Фогель: Польша поддерживает Украину для защиты своих интересов

Глава комитета по иностранным делам сейма Польши Радослав Фогель объяснил, для чего Варшава поддерживает Украину. Об этом он высказался в эфире Radio ZET.

Фогель назвал причину поддержки Украины и подчеркнул, что Польша делает это из гуманитарных соображений, а также опираясь на международное право.

«А также потому, что мы видим в этом свой собственный интерес. Грубо говоря, Украина, которая будет побеждена и завоевана Россией, будет представлять определенную угрозу для Польши», — отметил он.

Депутат добавил, что интересы Польши и поляков всегда будут занимать первое место. По его словам, Варшава сохранит запрет на поставки зерновой продукции из Украины после 15 сентября, «с ЕС или без него». «Мы можем помочь в транзите украинской зерна и продукции, но сделаем это на своих условиях», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе подать в арбитраж при продлении запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. «Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — обещал он.