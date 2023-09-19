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19:00, 19 сентября 2023Среда обитания

Названы лучшие удобрения для помидоров

Эксперты раскрыли лучшие удобрения для помидоров

Фото: Waldemar / Unsplash

Садоводам назвали лучшие удобрения для помидоров. Правда, перед их внесением в грунт необходимо определенным образом подготовить грядки, напоминают эксперты издания «БелНовости».

Звание лучших удобрений, по мнению дачников, получают суперфосфат и полуперепревший навоз, в составе которого имеются солома и коровяк. Солома поможет разрыхлить землю, а коровяк снабдит почву питательными веществами. Поверх навоза нужно распределить гранулы суперфосфата. На один квадратный метр грядки приходится около спичечного коробка минудобрений для тепличных томатов.

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Перед внесением удобрений, предупреждают эксперты, необходимо убрать ботву, обеззаразить почву и вымыть как сам каркас, так и поликарбонат, из которого произведена теплица. Удобрив грядки, нужно обязательным образом их перекопать.

Ранее дачникам рассказали о способах сэкономить на удобрениях для сада и огорода. Их можно изготовить самостоятельно из пищевых отходов, ведь в них содержатся такие питательные элементы, как азот, фосфор, калий и магний.

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    Виктория Клабукова
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