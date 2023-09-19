Названы лучшие удобрения для помидоров

Эксперты раскрыли лучшие удобрения для помидоров

Садоводам назвали лучшие удобрения для помидоров. Правда, перед их внесением в грунт необходимо определенным образом подготовить грядки, напоминают эксперты издания «БелНовости».

Звание лучших удобрений, по мнению дачников, получают суперфосфат и полуперепревший навоз, в составе которого имеются солома и коровяк. Солома поможет разрыхлить землю, а коровяк снабдит почву питательными веществами. Поверх навоза нужно распределить гранулы суперфосфата. На один квадратный метр грядки приходится около спичечного коробка минудобрений для тепличных томатов.

Перед внесением удобрений, предупреждают эксперты, необходимо убрать ботву, обеззаразить почву и вымыть как сам каркас, так и поликарбонат, из которого произведена теплица. Удобрив грядки, нужно обязательным образом их перекопать.

Ранее дачникам рассказали о способах сэкономить на удобрениях для сада и огорода. Их можно изготовить самостоятельно из пищевых отходов, ведь в них содержатся такие питательные элементы, как азот, фосфор, калий и магний.