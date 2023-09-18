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15:34, 18 сентября 2023Среда обитания

Дачникам рассказали о способе сэкономить на удобрениях

Химик Старостин: удобрения можно изготовить самостоятельно из пищевых отходов

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Удобрения для сада и огорода можно изготовить самостоятельно из пищевых отходов, ведь в них содержатся такие питательные элементы, как азот, фосфор, калий и магний. О способах сэкономить на удобрениях дачникам рассказал доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Андрей Старостин в разговоре с изданием «Газета.Ru».

«Достоинством удобрений из пищевых отходов является их повторное использование в новом виде. Например, залежавшиеся крупы небезопасны для употребления в пищу, но они содержат много питательных элементов, которыми можно удобрить как домашние растения, так и огородные», — пояснил Старостин.

Промышленные грануляторы, которые обезвоживают биомассу и формируют из нее брикеты, по словам эксперта, можно спокойно заменить бытовым блендером или обыкновенным ножом. Они подойдут для полусухих отходов, а сокосодержащие стоит дополнительно отжать вручную или при помощи соковыжималки.

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Как отмечает Старостин, использование домашних удобрений вместе с минеральными добавками только улучшит всходы. К примеру, фосфоритная мука дает большую эффективность вкупе с вытяжкой из овощной ботвы: мука способна отдать больше фосфора при подкислении травяным составом.

Для подкормки растений после брожения сгодятся испортившиеся крупы, а без термической обработки — фруктовые корки и вымоченный старый хлеб. Кроме того, полезны удобрения из жмыха, обработанных молочных и мясных продуктов. Эксперты советуют вносить их после перегнивания в почве предыдущей подкормки.

Ранее эксперты рассказали о причинах плохого урожая картофеля. Чтобы избежать основных ошибок садоводов, рекомендуется не закапывать ботву в грядки, уменьшать площади посевов при трудностях с севооборотом и не усердствовать с удобрениями.

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    Виктория Клабукова
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