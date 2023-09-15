Дачникам рассказали о причинах плохого урожая картофеля

Агроном Коврижных призвала дачников не закапывать ботву в грядки

Картофель порадует хорошим урожаем, если не забыть подготовить грядки еще осенью. Об основных ошибках любителей огорода «БелНовости» рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Прежде всего необходимо соблюдать севооборот. У многих дачников это вызывает трудности. Облегчить процесс можно, уменьшив посевную площадь грядки, рекомендует Коврижных.

Второй распространенной ошибкой садоводов является отправка ботвы в почву. Эксперт призывает не закапывать ее в грядку, ведь это может привести к патогенному заражению почв. Важную роль в выращивании картофеля играют удобрения. Однако, по словам Коврижных, переборщить можно и с этим. Избыток веществ в почвах приводит к наращиванию зеленой массы, из-за чего клубни могут остаться маленькими.

Ранее россиянам напомнили о том, как правильно завершать дачный сезон. Залогом хорошего урожая в предстоящем году станет правильная подготовка теплиц и грядок к зимним холодам.