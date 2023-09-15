Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:06, 15 сентября 2023Среда обитания

Дачникам рассказали о причинах плохого урожая картофеля

Агроном Коврижных призвала дачников не закапывать ботву в грядки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Картофель порадует хорошим урожаем, если не забыть подготовить грядки еще осенью. Об основных ошибках любителей огорода «БелНовости» рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Прежде всего необходимо соблюдать севооборот. У многих дачников это вызывает трудности. Облегчить процесс можно, уменьшив посевную площадь грядки, рекомендует Коврижных.

Второй распространенной ошибкой садоводов является отправка ботвы в почву. Эксперт призывает не закапывать ее в грядку, ведь это может привести к патогенному заражению почв. Важную роль в выращивании картофеля играют удобрения. Однако, по словам Коврижных, переборщить можно и с этим. Избыток веществ в почвах приводит к наращиванию зеленой массы, из-за чего клубни могут остаться маленькими.

Ранее россиянам напомнили о том, как правильно завершать дачный сезон. Залогом хорошего урожая в предстоящем году станет правильная подготовка теплиц и грядок к зимним холодам.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Мать угонщика вертолета Ми-8 на Украину исчезла незадолго до его побега

    В Латвии утвердили новое правительство

    В Испании частная охранная академия готовила наемников для ВСУ

    Селена Гомес попала в объектив папарацци без макияжа

    В СК завели дело из-за провалившегося в яму с горячей водой ребенка

    Илон Маск заподозрил у себя аутизм

    Мать пристыдила сына за секс с незнакомкой в туалете самолета

    Актер из кино «Иван Васильевич меняет профессию» раскрыл сумму гонорара

    В ЦБ заявили об отсутствии психологической границы курса рубля

    Раскрыты подробности о жене актера Александра Петрова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости