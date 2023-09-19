В России начали продавать китайские премиум-электрокары

Дилер «Автодом» стал продавать китайские электромобили Zeekr за 6 млн рублей

Дилер «Автодом» объявил о старте продаж китайских электромобилей премиум-сегмента. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В октябре в дилерских центрах в Москве и Санкт-Петербурге появятся три модели дочернего бренда Geely, кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009 по цене от шести миллионов рублей.

Модель Zeekr X оснащена двигателем мощностью 272 лошадиных сил с запасом хода 560 км и разгоном до 100 километров в час за 5,8 секунды. Полноприводная модификация снабжена двумя моторами общей мощностью 428 лошадиных сил, она способна разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды, а ее запас хода составляет 512 километров. Автомобиль также оснащен планшетом мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма, который можно перемещать вдоль передней панели по направляющим, смарт-дверями и панорамной крышей.

Zeekr 001 — спортивный электрокар, который поставляется трех модификациях — заднеприводной, полноприводной и FR (с четырьмя моторами). Мощность электродвигателя составляет от 272 до 1125 лошадиных сил, а время разгона до 100 километров в час — от 6,9 до 2,7 секунды. Также модель снабжена высокотехнологичной системой электроники с 13 камерами и десятью радарами, пневматической подвеской, панорамной затеняемой крышей и дверями с электроприводом.

Полноприводный минивэн Zeekr 009 оснащен двигателем мощностью 544 лошадиных сил, способным разгоняться до 100 километров в час за 4,5 секунды. Салон машины оснащен «авиационными» кожаными креслам с функцией подогрева, вентиляции и массажа. Климат-контроль электрокара и панорамная крыша управляются сенсорными экранами.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), доля китайских автомобилей в российском импорте машин за восемь месяцев 2023 года составила 92 процента. По словам временно исполняющего обязанности главы ведомства Руслана Давыдова, властям стоит больше обращать внимания на Китай, как на важнейшего партнера, так как торговля с этой страной в последнее время «выросла очень сильно».