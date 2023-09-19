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12:11, 19 сентября 2023Экономика

Названа доля импорта китайских автомобилей в Россию

ФТС России: доля китайский автомобилей в импорте за 8 месяцев составила 92 %

Фото: Chen Junqing / XinHua / Globallookpress.com

Доля китайских автомобилей в российском импорте машин за восемь месяцев 2023 года составила 92 процента. Об этом в интервью РИА Новости рассказал временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

Руководитель ФТС отметил, что России стоит больше обращать внимания на Китай, как на важнейшего партнера, так как торговля с этой страной в последнее время «выросла очень сильно». При этом объем товарооборота РФ и Евросоюза продолжает снижаться, заявил он.

По мнению Давыдова, ЕС сам закрыл для себя российский рынок, хотя он и назвал это решение «предсказуемым». В автомобильном секторе «Европа закрылась в этом плане, она перестала продавать», заявил врио главы ФТС.

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17 июля 2023

Летом 2023 года самыми востребованными автомобилями, ввозимыми в Россию в рамках параллельного импорта, оказались китайские электромобили, а также бензиновые Volkswagen и Audi, рассказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский. Среди электрокаров самыми популярными оказались модели Avatr 11, Zeekr 001, LiXiang L9, Zeekr 009, HiPhi Z и Lotus Eletre S+. Также эксперт отметил любовь россиян к Volkswagen Tayron X и Talagon и Audi — Q6, Q5L и A6L.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил о нехватке автомобилей на российском рынке, при этом наличие китайских аналогов не решает проблему дефицита. По словам эксперта, авто из КНР на рынке много, но они не могут заменить машины стоимостью до миллиона рублей. Он также добавил, что дилерские центры и перевозчики пользуются сложившейся ситуацией и поднимают цены, например, доставка автомобиля из КНР будет стоить около 300-400 тысяч рублей.

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