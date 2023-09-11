Названы лидеры продаж ввезенных по параллельному импорту машин

«Авилон»: самыми популярными привозными машинами оказались Avatr и Volkswagen

Этим летом самыми востребованными автомобилями, ввозимыми в Россию в рамках параллельного импорта, оказались китайские электрокары, а также бензиновые Volkswagen и Audi. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

Среди электрокаров самыми популярными оказались модели Avatr 11, Zeekr 001, LiXiang L9, Zeekr 009, HiPhi Z и Lotus Eletre S+. Также Каменский отметил любовь россиян к Volkswagen Tayron X и Talagon и Audi — Q6, Q5L и A6L.

Самой доступной бензиновой моделью среди вышеперечисленных является полноприводный кроссовер Volkswagen Tayron X стоимостью 5,4 миллиона рублей. Среди электрокаров самым бюджетным оказался паркетник Avatr 11 стоимостью 8,6 миллиона рублей.

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