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08:03, 5 августа 2023Среда обитания

Россиянам назвали способ безопасно купить автомобиль с пробегом из-за границы

RT: при покупке авто с пробегом из-за рубежа стоит изучить аукционный лист

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аналитики «Автотеки» в беседе с RT рассказали, как безопасно приобрести автомобиль с пробегом из-за границы.

Уточняется, что такие машины обладают современным техническим оснащением и разнообразием комплектаций. Однако покупатель может столкнуться с долгим оформлением документов и проблемами с таможней, уточнили в сервисе.

По словам аналитиков, желаемую модель авто можно искать на проверенных зарубежных аукционах. Но в данном случае стоит учитывать, что авто с пробегом из-за границы недостаточно выбрать и оплатить — его необходимо доставить из другой страны. При проверке документов необходимо изучить аукционный лист, Invoice и Registration Certificate (аналог ПТС).

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В «Автотеке» предупредили — если транспортировка будет осуществляться не самостоятельно, то стоит быть готовым «погрузиться в долгосрочный и щепетильный процесс».

Когда все пошлины будут оплачены и машина прибудет в Россию, остается поставить ее на учет в ГИБДД и получить СТС. Кроме того, необходимо иметь на руках СБКТС — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

Ранее стало известно, что после роста ставки утилизационного сбора на ввозимые в Россию по параллельному импорту иномарки в стране могут на 20 процентов подорожать автомобили японских и корейских производителей с двигателями объемом более двух литров

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    Юлия Мискевич
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