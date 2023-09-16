В России начался дефицит автомобилей

Эксперт Кадаков: на российском рынке образовался дефицит машин

На российском рынке образовалась нехватка автомобилей, при этом наличие китайских аналогов проблему дефицита не решает, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По словам эксперта, китайских автомобилей на рынке много, но они не могут заменить машины стоимостью до миллиона рублей. Он также добавил, что дилерские центры и перевозчики пользуются сложившейся ситуацией и поднимают цены так, что «глаза на лоб лезут». Например, доставка автомобиля из КНР будет стоить примерно 300-400 тысяч рублей.

В то же время сейчас в стране почти не осталось приличных подержанных машин, поскольку их уже раскупили. В связи с этим предложение на вторичном рынке за последние месяцы упало на 20 процентов.

Параллельно в России рекордно выросли цены на новые российские автомобили — в августе 2023 года средняя стоимость машины впервые превысила один миллион рублей. За год подорожание составило 4,4 процента. Рекорд побили также цены на иномарки — за год они подскочили на 18 процентов, до 2,3 миллиона рублей.