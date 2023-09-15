Российские автомобили рекордно подорожали

РИА Новости: средняя цена на российские авто впервые превысила миллион рублей

Средняя цена нового российского автомобиля в августе 2023 года достигла рекорда и впервые превысила один миллион рублей. Об этом говорится в анализе РИА Новости данных Росстата.

Аналитики подсчитали, что за прошлый месяц стоимость новой отечественной машины в среднем выросла на 1,1 процента — до одного миллиона и пяти тысяч рублей. За год подорожание составило 4,4 процента. В то же время выросли цены и на авто иностранных брендов. Средняя стоимость импортных моделей за месяц увеличилась на 2,1 процента, и подскочила на 18 процентов за год — до 2,3 миллиона рублей. Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений.

При этом наибольший рост цен на российском автомобильном рынке в августе отмечен в категории подержанных иномарок. Такие автомобили подорожали на 3,3 процента за месяц и на 26,4 процента за год — до рекордных 1,23 миллиона рублей.

Исследование аналитиков СберАвто и «Чек Индекса» показало, что в первом полугодии 2023 года существенно возросли затраты россиян на содержание автомобиля. Так, за январь-июню средний чек на услуги автосервисов увеличился на 13 процентов в годовом выражении и составил 4899 рублей. Средняя стоимость одной заправки оказалась на уровне 980 рублей, что на 9 процентов выше в сравнении с данными за тот же период 2022-го. Услуги автомоек в среднем подорожали на 8 процентов и достигли 955 рублей, а спрос на них вырос на 13 процентов.

Ранее независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев спрогнозировал подорожание автомобилей Lada на 3-5 процентов осенью 2023 года. По его словам, в зависимости от модели и комплектации цены увеличатся на 25-40 тысяч рублей. При этом сильнее всего подорожает Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число импортных деталей, отметил эксперт.