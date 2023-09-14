Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada

Автоэксперт Бургазлиев спрогнозировал подорожание Lada на 3-5 процентов в ноябре

Автомобили Lada могут подорожать на 3-5 процентов уже этой осенью, предупредил россиян независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

«Скорее всего, в ноябре "АвтоВАЗ" пересмотрит стоимость машин в сторону повышения», — спрогнозировал он. В зависимости от модели и комплектации цены увеличатся на 25-40 тысяч рублей, предположил эксперт. По его мнению, сильнее всего подорожает Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число импортных деталей.

Бургазлиев объяснил рост стоимости машин ослаблением рубля, так как поставщики компонентов из Китая из-за этого постоянно повышают цены. При этом «АвтоВАЗ» вряд ли сможет решить проблему с нехваткой различных деталей в ближайшее время из-за сохраняющихся нарушений в цепочках поставок. По словам автоэксперта, ноябрьское повышение цен станет последним в этом году.

В сентябре минимальная стоимость популярной модели Lada Granta повысилась в России на семь тысяч рублей, до 699,9 тысячи рублей. Корректировка произошла в результате того, что седан лишился комплектации Classic 22, которая стоила 692,3 тысячи рублей. Теперь самым дешевым вариантом популярной модели стала версия Standart. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал, что цена самых бюджетных модификаций Lada не поднимется выше 700 тысяч рублей.

