Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:49, 14 сентября 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada

Автоэксперт Бургазлиев спрогнозировал подорожание Lada на 3-5 процентов в ноябре

Фото: Пресс-служба ПАО / РИА Новости

Автомобили Lada могут подорожать на 3-5 процентов уже этой осенью, предупредил россиян независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

«Скорее всего, в ноябре "АвтоВАЗ" пересмотрит стоимость машин в сторону повышения», — спрогнозировал он. В зависимости от модели и комплектации цены увеличатся на 25-40 тысяч рублей, предположил эксперт. По его мнению, сильнее всего подорожает Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число импортных деталей.

Материалы по теме:
Япония запретила ввозить в Россию большинство своих автомобилей. Как это ударит по рынку и ценам на машины?
Япония запретила ввозить в Россию большинство своих автомобилей. Как это ударит по рынку и ценам на машины?
9 августа 2023
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

Бургазлиев объяснил рост стоимости машин ослаблением рубля, так как поставщики компонентов из Китая из-за этого постоянно повышают цены. При этом «АвтоВАЗ» вряд ли сможет решить проблему с нехваткой различных деталей в ближайшее время из-за сохраняющихся нарушений в цепочках поставок. По словам автоэксперта, ноябрьское повышение цен станет последним в этом году.

В сентябре минимальная стоимость популярной модели Lada Granta повысилась в России на семь тысяч рублей, до 699,9 тысячи рублей. Корректировка произошла в результате того, что седан лишился комплектации Classic 22, которая стоила 692,3 тысячи рублей. Теперь самым дешевым вариантом популярной модели стала версия Standart. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал, что цена самых бюджетных модификаций Lada не поднимется выше 700 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на вопрос о местонахождении Суровикина

    В Подмосковье подросток попал в больницу после драки в школьной столовой

    ФИФА назвала имена номинантов на звание лучшего игрока 2023 года

    Россиян научат зарабатывать в соцсетях по-новому

    Россиянам объяснили причины появления пигментных пятен на лице и теле

    Россиянам раскрыли визуально стройнящий предмет гардероба

    Бывший сотрудник Канье Уэста подал в суд на исполнителя

    В Латвии предложили запретить преподавание русского языка в школах

    Раскрыто состояние пострадавшей от укуса акулы в Египте девушки

    В Норвегии заявили о нехватке боеприпасов для стран НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости