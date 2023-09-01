Популярная модель Lada подорожала до обещанного предела

Минимальная стоимость Lada Granta выросла до 699,9 тысячи рублей

Минимальная стоимость популярной модели Lada Granta повысилась в России на семь тысяч рублей, до 699,9 тысячи рублей выяснили корреспонденты Autonews.ru. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал, что цена самых бюджетных модификаций Lada не поднимется выше 700 тысяч рублей.

Корректировка произошла в результате того, что седан лишился комплектации Classic 22, которая стоила 692,3 тысячи рублей. Теперь самым дешевым вариантом популярной модели стала версия Standart. Подорожала Lada Granta и в кузове лифтбек. Из списка комплектаций также исчезла версия Classic 22 за 722,3 тысячи рублей, из-за чего самым дешевым его исполнением стал Classic за 768,9 тысячи рублей.

Помимо этого, выросла в цене на 40 тысяч рублей Classic 23, которая вместо 774,9 тысячи рублей теперь стоит 784,9 тысячи, а версия с кондиционером подорожала с 825,9 до 865,9 тысячи рублей. Такая же прибавка в цене коснулась исполнения Comfort 23 (до 895,9 тысячи), Club 23 (до 935,9 тысячи), Comfort 23 со 106-сильным двигателем (до 925,9 тысячи) и Club 23 со 106-сильным двигателем (до 965,9 тысячи) и ряда других комплектаций Lada Granta.

«АвтоВАЗ» с 1 сентября возобновит производство своей модели Lada Granta, ставшей самым популярным автомобилем в России в 2022 году, с двигателями экологического стандарта «Евро-5». «Откатить» двигатели всех моделей Lada к более низкому экостандарту «Евро-2» пришлось в 2022 году на фоне трудностей с поставками комплектующих из-за санкций.

Изменения в комплектации скажутся на стоимости автомобилей. Lada Granta с двигателем мощностью 90 лошадиных сил в версии Classic подорожает до 784,9 тысячи рублей, с двигателем 106 лошадиных сил в версии Comfort — до 925,9 тысячи рублей.