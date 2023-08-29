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12:17, 29 августа 2023Экономика

В России подорожает самый популярный автомобиль

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Lada Granta с двигателями «Евро-5» с 1 сентября

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» с 1 сентября возобновит производство своей модели Lada Granta, ставшей самым популярным автомобилем в России в 2022 году, с двигателями экологического стандарта «Евро-5». Об этом автоконцерн сообщил на своем сайте.

Новые калибровки и блоки управления двигателей разработали в России, уточнили представители «АвтоВАЗа». Экологичный двигатель начнут устанавливать на всю линейку Lada Granta, в которую входят седан, лифтбек, Cross и Drive Active, в двух модификациях — 90 и 106 лошадиных сил.

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Изменения в комплектации скажутся на стоимости автомобилей. Lada Granta с двигателем мощностью 90 лошадиных сил в версии Classic подорожает до 784,9 тысячи рублей, с двигателем 106 лошадиных сил в версии Comfort — до 925,9 тысячи рублей.

О возвращении двигателей «Евро-5» на другие модели Lada автопроизводитель пообещал сообщить дополнительно.

«АвтоВАЗ» был вынужден «откатить» двигатели всех моделей Lada к более низкому эко-стандарту «Евро-2» в 2022 году, так как начал испытывать трудности с поставками комплектующих на фоне санкций. Тогда же было решено отказаться от установки на автомобили систем ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, ESP и подушек безопасности.

Блоки ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности автомобилям вернули уже через несколько месяцев. Установку систем ABS возобновили в июле 2023 года, а оснащение ESP обещали начать ближе к 2024 году.

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    Софья Ермакова
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