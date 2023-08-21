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13:35, 21 августа 2023Экономика

Подсчитан рост затрат на содержание автомобиля в России

«Чек Индекс» и СберАвто: у россиян заметно выросли затраты на содержание авто

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам первой половины 2023 года затраты россиян на содержание автомобиля заметно выросли. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитиков СберАвто и «Чек Индекса» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

К числу регулярных затрат автовладельцев эксперты отнесли покупку топлива, оформление страховки, расходы на обслуживание машины и другие. С января по июнь средний чек на услуги автосервисов увеличился на 13 процентов в годовом выражении и составил 4899 рублей.

Средняя стоимость одной заправки оказалась на уровне 980 рублей, что на 9 процентов выше в сравнении с данными за тот же период 2022-го. При этом общее число закупок бензина на АЗС по итогам первой половины года увеличилось на 12 процентов. Услуги автомоек в среднем подорожали на 8 процентов и достигли 955 рублей, а спрос на них вырос на 13 процентов. Средний чек на полис ОСАГО в этом году составил 8600 рублей, на КАСКО — 35 тысяч рублей.

Ранее «Автостат» со ссылкой на данные классифайда «Цена Авто» сообщил о заметном подорожании новых автомобилей в России. В первой половине августа подняли цены сразу 13 автобрендов. Сильнее всего подорожали «Москвичи» — обе модели автозавода прибавили в стоимости более 10 процентов. Рост цен также затронул различные модели Changan, JAC, Omoda, Chery, GAC, Great Wall, Haval, Geely, FAW, BAIC и Kaiyi.

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    Анатолий Акулов
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