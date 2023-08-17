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11:54, 17 августа 2023Экономика

В России резко подорожали автомобили

«Автостат»: в первой половине августа в России подняли цены 13 автобрендов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В первой половине августа 13 представленных в России автобрендов подняли цены — причиной послужило увеличение утильсбора и ослабление рубля, пишет «Автостат» со ссылкой на данные классифайда «Цена Авто».

Сильнее всего подорожали «Москвичи» — обе модели автозавода прибавили в цене более 10 процентов, то есть 228-392 тысячи рублей. На десять моделей поднял цены китайский Changan — они подорожали на 70-320 тысяч рублей, что в процентном соотношении отражает прирост от 3,4 до 8,2 процента.

На прошлой неделе также стали на 100 тысяч рублей дороже все модели JAC. Автоконцерн Chery поднял стоимость сразу нескольких моделей на 60 тысяч рублей, а Omoda ― на 40-60 тысяч рублей. Подорожание не обошло стороной и другие китайские бренды: GAC, Great Wall, Haval, Geely, FAW, BAIC и Kaiyi. Модели этих марок выросли в цене на 2-3 процента.

В июле экспорт автомобилей из Японии в Россию взлетел на 53 процента в годовом выражении — россияне пытались успеть ввезти как можно больше машин до вступления в силу запрета на их поставки. Большая часть из ввезенных машин — легковушки, их импорт вырос сразу на 84 процента.

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    Софья Ермакова
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