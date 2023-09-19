Российских производителей арматуры попросили не поднимать цены

«Ъ»: Минпромторг потребовал от производителей не повышать цены на арматуру

Во время совещания по вопросу ценообразования на арматуру в Минпромторге России производителей предупредили о недопустимости роста стоимости продукции. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для собрания стали жалобы девелоперов на действия ПМХ, крупнейшего производителя арматуры в Центральной России. Компания предупредила, что намерена уже в сентябре поднять цены на 7-8 процентов.

Собеседники издания утверждают, что металлургов настойчиво попросили пересмотреть подобные планы. В министерстве и ПМХ отказались от комментариев на эту тему.

Как сказано в материале, после покупки заводов НЛМК доля ПМХ на российском рынке арматуры может достичь 40 процентов. Источник в крупном девелопере заметил, что в Центральном федеральном округе ПМХ контролирует 65-70 процентов рынка, а цены на арматуру от производителя в среднем выросли на 20 процентов в сентябре.

Директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова подтвердила цифры, при этом, по ее словам, резкое повышение стоимости произошло в последние две недели. Однако она указала, что цены взлетели на фоне активного строительства внутри страны и повышения спроса на мировом рынке. Отдельно свое влияние оказывают повышенные инфляционные ожидания, что заставляет потребителей арматуры заранее формировать запасы через закупку больших партий.

Metals & Mining Intelligence (MMI) указывает, что в августе стоимость тонны арматуры составляла 58,8 тысячи рублей, в сентябре она выросла до 60,2 тысячи, а на конец прошлой недели купить ее можно было уже за 65,3 тысячи с потенциалом увеличения.

В Минпромторге утверждают, что не замечали рост цен у производителей арматуры. По оценке чиновников, ее стоимость остается на уровне 55,5-56 тысяч рублей.

В апреле 2023 года замглавы Минстроя Сергея Музыченко сообщил, что за два месяца стройматериалы резко подорожали, в том числе цены на сталь и арматуру поднялись почти на треть.