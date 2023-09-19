В G7 прогнозируют продолжение конфликта на Украине еще в течение шести-семи лет

Bloomberg: G7 прогнозируют продолжение конфликта на Украине в течение 6-7 лет

США и их союзники в «Большой семерке» (G7) считают, что конфликт на Украине продлится еще в течение шести-семи лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, страны G7 учитывают данный прогноз при военном и финансовом планировании. Он пояснил, что причиной такого изменения в оценке по продолжительности конфликта стало летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое оправдало ожиданий Запада и не достигло серьезных успехов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил Киев в постоянной поддержке, при этом он не стал прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине.