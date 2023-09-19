Посольство России напомнило наемникам ВСУ о наказании

Посольство России в Швеции предупредило о наказании для всех наемников ВСУ

Посольство России в Швеции заявило, что все наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесут наказание. Об этом дипломаты написали в социальной сети Х (бывший Twitter).

Дипломаты назвали наемничество преступлением и подчеркнули, что поддержка ВСУ является вдвойне преступной. Они напомнили, что все иностранцы, включая шведов, «обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством».

В июле Минобороны России раскрыло число иностранных наемников, действующих в рядах ВСУ. На тот момент их количество составляло 2029 человек. С начала специальной военной операции России на Украине в страну прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств.