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14:27, 10 июля 2023Россия

Минобороны раскрыло число действующих в рядах ВСУ иностранных наемников

Минобороны России: сейчас в рядах ВСУ действуют 2029 иностранных наемников

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На текущий момент в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают действовать 2029 иностранных наемников. Такие данные журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что с момента начала специальной военной операции на Украину прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее их число пришлось на март-апрель 2022 года. В оборонном ведомстве отметили, что после первых понесенных потерь динамика их прибытия сократилась.

По данным на 30 июня, отметили в Минобороны, иностранные боевики потеряли 4845 бойцов. Еще 4891 сбежал с территории Украины. «Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников», — добавили в министерстве.

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Ранее Минобороны заявило об ударе по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников. Там уточнили, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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