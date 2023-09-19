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10:47, 19 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР оценили влияние возможных поставок ВСУ ракет ATACMS на ход боевых действий

Пушилин: возможные поставки ВСУ ракет ATACMS не повлияют на ход боевых действий

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил влияние на ход боевых действий возможных поставок Вооруженным силами Украины (ВСУ) тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, поставки ATACAMS Киеву не окажут существенного влияния на ход боев в регионе, однако будут нести угрозу жизни мирного населения.

«Для гражданского населения это лишние угрозы, потому что мы видим, что противник, как только начинает нести какие-то серьезные потери, не имея никаких побед на фронте, начинает просто раздраженно обстреливать населенные пункты, в частности Донецкой народной республики», — пояснил политик.

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    Алевтина Запольская
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