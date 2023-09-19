В ДНР оценили влияние возможных поставок ВСУ ракет ATACMS на ход боевых действий

Пушилин: возможные поставки ВСУ ракет ATACMS не повлияют на ход боевых действий

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил влияние на ход боевых действий возможных поставок Вооруженным силами Украины (ВСУ) тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, поставки ATACAMS Киеву не окажут существенного влияния на ход боев в регионе, однако будут нести угрозу жизни мирного населения.

«Для гражданского населения это лишние угрозы, потому что мы видим, что противник, как только начинает нести какие-то серьезные потери, не имея никаких побед на фронте, начинает просто раздраженно обстреливать населенные пункты, в частности Донецкой народной республики», — пояснил политик.