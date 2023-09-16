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20:01, 16 сентября 2023Мир

В Пентагоне прокомментировали слухи о скорых поставках ATACMS Украине

Пентагон прокомментировал сообщения о поставках ракет ATACMS Украине осенью

Фото: 8th United States Army / Reuters

Руководство США пока не приняло решение о поставках Украине тактических баллистических ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Таким образом слухи на соответствующую просьбу ТАСС прокомментировал представитель Пентагона.

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что подготовка к передаче ATACMS Киеву находится в завершающей стадии, окончательное решение должен принять президент Джо Байден.

При этом Axios со ссылкой на собственные источники указывает, что объявлять о поставках в ближайшие дни, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, не планируется. Встреча глав государств запланирована на 21 сентября.

Поставки ATACMS станут серьезным изменением условий конфликта, так как позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать российские позиции, ранее недоступные для имеющихся у них вооружений. При этом Киев обещает не атаковать с их помощью территорию России по состоянию до 22 февраля 2022 года.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал планы США «безостановочной эскалацией» конфликта и «пренебрежением очевидными рисками». Он посетовал, что «любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто».

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    Платон Щукин
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