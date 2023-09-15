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13:53, 15 сентября 2023Мир

В МИД России оценили угрозу от поставки ракет ATACMS Украине

Замглавы МИД России Рябков: поставка ракет ATACMS Украине не изменит ситуацию

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Предположительные поставки американских баллистических ракет ATACMS не изменят ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, поставка этих ракет, чья дальность полета достигает 300 километров, является «безостановочной эскалацией» конфликта и «пренебрежением очевидными рисками». Такую поддержку киевского режима Рябков назвал «абсурдной».

При этом он отметил, что поставка ракет ATACMS никак не изменит ситуацию на поле боя. «Любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто», — добавил дипломат.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в ближайшие недели Германия может поставить Украине ракеты Taurus. Он заверил, что Германия намерена «защищать Украину».

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    Александр Слабиев
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