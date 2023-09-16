В США отказались объявлять о передаче ATACMS во время визита Зеленского

Axios: США отказались объявлять о передаче ракет ATACMS при визите Зеленского

США не станут объявлять о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источник.

«На данный момент администрация [президента США Джо] Байдена не планирует объявлять о своем решении касательно передачи ракет дальнего радиуса действия, которые Киев рассчитывает получить во время визита… Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе», — рассказал американский чиновник, чье имя не раскрывается.

Информатор уточнил, что украинская сторона подняла соответствующий вопрос о поставках ATACMS в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Ранее в Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине ракет ATACMS. Представитель ведомства подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Президент США Джо Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 21 сентября. Это встреча станет третьей. Ранее они провели переговоры в феврале 2023 года.

