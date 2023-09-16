Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:58, 16 сентября 2023Мир

В США отказались объявлять о передаче ATACMS во время визита Зеленского

Axios: США отказались объявлять о передаче ракет ATACMS при визите Зеленского

Фото: Reuters

США не станут объявлять о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источник.

«На данный момент администрация [президента США Джо] Байдена не планирует объявлять о своем решении касательно передачи ракет дальнего радиуса действия, которые Киев рассчитывает получить во время визита… Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе», — рассказал американский чиновник, чье имя не раскрывается.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

Информатор уточнил, что украинская сторона подняла соответствующий вопрос о поставках ATACMS в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Ранее в Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине ракет ATACMS. Представитель ведомства подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Президент США Джо Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 21 сентября. Это встреча станет третьей. Ранее они провели переговоры в феврале 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Это значит, что я говорю правильные вещи»: Трампу понравилась реакция Путина на его планы разрешить украинский конфликт

    В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку на один вид жилья

    В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

    Раскрыты подробности отношения простых людей к швейцарам в царской России

    В Крыму продадут квартиру Зеленского

    В Крыму продали национализированное имущество украинских олигархов

    Красный Крест заявил о пагубном влиянии «отравления» почвы снарядами на Украине

    В Киеве заявили о скором получении более 10 танков Abrams

    На Украине организовали поиски пропавших россиян

    Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости