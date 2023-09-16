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04:59, 16 сентября 2023Мир

В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине ракет ATACMS

Пентагон: решение о передаче ВСУ ракет дальнего действия ATACMS еще не принято

Фото: Reuters

Окончательное решение о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон еще не принято. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

Сотрудник ведомства уточнил, что Вашингтон постоянно находится с Киевом в контакте относительно потребностей Украины.

15 сентября газета The Wall Street Journal написала, что США приблизились к передаче Украине дальнобойных ракет. Предполагается, что ВСУ могут получить ATACMS уже осенью. По данным издания, президенту США Джо Байдену только предстоит одобрить это решение.

Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 21 сентября.
Это встреча станет третьей. Ранее политики провели переговоры в феврале 2023 года.

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    Марина Совина
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