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19:53, 19 сентября 2023Среда обитания

В снижении числа новостроек увидели угрозу экономике США

Bloomberg: ввод нового жилья в США упал до минимума с 2020 года

Фото: Eamonn McCormack / BFC / Getty Images

В августе в США в эксплуатацию было введено 1,283 миллиона жилых домов. По сравнению с июлем показатель с учетом сезонных колебаний снизился на 11,3 процента. Причем в годовом выражении падение выражено более ярко — минус 14,8 процента, свидетельствуют данные отчета на сайте правительства страны.

Bloomberg подчеркивает, что число новостроек стало минимальным с 2020 года. Агентство связывает динамику с резким сокращением объемов строительства многоквартирных домов. Это связано с падением спроса со стороны обычных граждан, для которых из-за высоких ставок по ипотечным кредитам купить новое жилье становится все более проблематичным.

Эксперты видят в слабой статистике по рынку недвижимости угрозу экономике США. От динамики продаж жилой недвижимости зависят все отрасли экономики страны. Таким образом, увеличение числа введенных в эксплуатацию новостроек ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу, и экономика растет. Новые данные сейчас свидетельствуют о том, что в США по-прежнему сохраняются риски рецессиии.

Опасения сразу отразились на американском фондовом рынке — он открылся падением основных индексов. Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на открытии на 0,77 процента, NASDAQ — на 0,86 процента.

Тем временем госдолг США в сентябре побил новый рекорд, превысив 33 триллиона долларов.

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    Мария Грушко
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