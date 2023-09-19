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00:45, 19 сентября 2023Экономика

Госдолг США побил новый рекорд

Минфин США: госдолг страны впервые превысил 33 триллиона долларов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Государственный долг США побил новый рекорд, превысив 33 триллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

По данным Минфина, сейчас объем госдолга США составляет 33,044 триллиона долларов.

Объем госдолга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов в июне. «Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», — было указано в таблице казначейства.

В июне президент США Джо Байден подписал закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года, что позволило стране избежать дефолта. Со 2 января 2025 года лимит увеличат. Чтобы принять документ, республиканцы и демократы пришли к компромиссу о сокращении федеральных расходов на два года.

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    Марина Совина
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