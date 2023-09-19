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09:05, 19 сентября 2023Ценности

В России выставили на продажу помолвочное кольцо за 31 миллион рублей

На «Авито» выставили на продажу помолвочное кольцо Graff за 31 миллион рублей

Фото: Graff

В России выставили на продажу помолвочное кольцо за миллионы рублей. Соответствующее объявление разместили на платформе «Авито».

Отмечается, что ювелирное изделие люксового бренда Graff оформлено желтым бриллиантом весом в 10,10 карата и есть в наличии в Москве. Согласно описанию, камень в оттенке yellow fancy и огранки «Кушон» является оригинальным, а его стоимость составляет 31,6 миллиона рублей.

При этом авторы объявления отметили, что рыночная цена на данное украшение достигает двух миллионов долларов (около 192 миллионов рублей), а оценочная — 1,6 миллиона долларов (около 153 миллиона рублей).

В июле аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках совместного исследования назвали города России с самыми щедрыми на ювелирные украшения мужчинами. Рейтинг возглавили жители Саратова, которые тратят на соответствующие подарки для женщин 18,5 процента от своей зарплаты. Вторую строку занял Ростов-на-Дону, где расходы составили 17,9 процента, а на третьем месте оказался Ярославль с 17,6 процента.

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    Мария Винар
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