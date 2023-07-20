Названы города России с самыми щедрыми на ювелирные украшения мужчинами

Мужчины из Саратова и Ростова-на-Дону оказались самыми щедрыми на ювелирные украшения

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках совместного исследования назвали города России с самыми щедрыми на ювелирные украшения мужчинами. Соответствующий материал публикуют «Известия».

Так, рейтинг возглавили жители Саратова, которые тратят на соответствующие подарки для женщин 18,5 процента от своей зарплаты. Вторую строку занял Ростов-на-Дону, где расходы составили 17,9 процента, а на третьем месте оказался Ярославль с 17,6 процента. Кроме того, в пятерку вошли Омск (16,1 процента) и Волгоград (16 процентов).

В то же время, согласно анализу, меньше всего денег тратят на указанные изделия мужчины из Красноярска (в среднем 11,6 процента от средней зарплаты в регионе), Перми (11,9 процента) и Иркутска (12,4 процента). Также в перечень вошли Москва (12,6 процента) и Уфа (12,8 процента).

В июне аналитический центр SOKOLOV и маркетплейса услуг YouDo.com провели анализ, в результате которого также назвали города России с самыми щедрыми на подарки мужчинами. В результате исследования выяснилось, что в апреле и мае текущего года чаще всего женщинам покупали украшения представители мужского пола из Краснодарского края (285 процентов), Ростова-на-Дону (274 процента), Саратова (216 процентов), Казани (215 процентов) и Воронежа (198 процентов). При этом тратились больше всего жители Санкт-Петербурга.