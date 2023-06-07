Названы города России с самыми щедрыми на подарки мужчинами

Мужчины Краснодарского края и Ростова-на-Дону оказались самыми щедрыми на подарки

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и маркетплейса услуг YouDo.com провели анализ, в результате которого назвали города России с самыми щедрыми на подарки мужчинами. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 7 июня.

В результате исследования выяснилось, что в апреле и мае текущего года чаще всего женщинам покупали украшения представители мужского пола из Краснодарского края (285 процентов), Ростова-на-Дону (274 процента), Саратова (216 процентов), Казани (215 процентов) и Воронежа (198 процентов). При этом тратились больше всего жители Санкт-Петербурга — средний чек от упомянутых подарков составил 11 276 рублей, что на 10 процентов больше средней суммы по стране.

Согласно полученным данным, самыми популярными покупками у мужчин оказались кольца и серьги. Сообщается, что реже жители дарили подвески, браслеты и цепочки.

Кроме того, стало известно, что за май-июнь 2023 года увеличился спрос на организацию свиданий и сюрпризов, вызов «плюшевого» аниматора (34 процента), бронирование стола в ресторане и выбор подарка на годовщину (31 процент), прокат и аренду дорогих и раритетных автомобилей (29 процентов).

В упомянутый период мужчин также на 29 процентов больше стали интересовать услуги по доставке цветов, подарков и крупногабаритных игрушек, чем в аналогичное время прошлого года. Помимо этого, партнеры на 23 процента чаще обращались за организацией фото и видеосъемки предложения руки и сердца. Также они заказывали монтаж ролика по совместным фотографиям.

В мае россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры. Самыми подходящими для себя подарками женщины назвали украшения, парфюмерию, брендовую одежду или обувь.