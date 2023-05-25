Россиянки назвали украшения и парфюмерию желанными подарками от возлюбленных после ссоры

Россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры. Исследование на эту тему, в котором приняли участие 2216 респондентов из разных городов России, поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 25 мая.

Аналитики ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research выяснили, что чаще всего пары ругаются из-за домашнего быта. Кроме того, нередко поводом для конфликтов становятся ревность и тот факт, что мужчина не прислушивается к мнению женщины. При этом обычно первыми идут на примирение именно мужчины — так ответили 37 процентов опрошенных.

В то же время более трети мужчин (32 процента) готовы преподнести самые дорогие подарки своей возлюбленной, когда чувствуют себя виноватыми, а каждый четвертый и вовсе не против потратить на искупительный презент всю зарплату. Среди наиболее желанных подарков женщины, в свою очередь, назвали украшения (34), парфюмерию (16), брендовую одежду или обувь (16).

Среди прочего 71 процент опрошенных девушек уточнили, что готовы простить провинившегося партнера, если он подарил долгожданную вещь.

В феврале россияне раскрыли способ понравиться партнеру на первом свидании. В исследовании приняли участие 4157 пользователей сайта знакомств. Мужчины рассказали, что стараются чаще улыбаться (42 процента), флиртовать (41) и поддерживать спортивную форму (33), чтобы нравиться девушкам. При этом 55 процентов опрошенных среди женской аудитории привлекают к себе внимание с помощью тщательного ухода за кожей лица и тела, а 45 процентов — за волосами.