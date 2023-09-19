В Запорожской области рассказали об уничтожении 10 единиц техники ВСУ у Работино

Рогов: Российская армия уничтожила 10 единиц техники ВСУ в районе Работино

Российская армия уничтожила 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях между населенными пунктами Работино и Вербовое. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Были две атаки за сегодня, они все отражены, вражеская бронетехника уничтожена. На данным момент известно о десяти уничтоженных единицах техники. БМП, БТР и боевые бронированные машины», — сказал Рогов.

Он добавил, что после уничтожения техники украинские военные отошли в лесополосы и российские силы ведут по ним огонь реактивными системами залпового огня и артиллерией.

По его словам, ВСУ пытаются «расширить горловину огневого мешка» между населенными пунктами Работино и Вербовое, но несут при этом большие потери, не достигая успеха.

Ранее украинская армия предприняла попытку атаки восточнее села Работино. По словам Рогова, танки подорвались на минах, после чего пехота «побежала кто куда».