В Запорожской области рассказали об отражении атаки ВСУ у Работино

Рогов: Российская армия отразила атаку ВСУ у Работино, уничтожив два танка

Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) восточнее села Работино в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские боевики под прикрытием двух танков пошли в атаку восточнее села Работино. Танки взорвались на наших новых минных заграждениях, после чего пехота, которая шла за ними, побежала кто куда», — сообщил Рогов.

По его словам, оставшиеся украинские бойцы попрятались по лесопосадкам, но российские силы стали бить по ним прицельным минометным огнем и другими средствами огневого поражения.

Рогов уточнил, что большая часть украинского взвода была уничтожена. «Те, кто остался в живых, им повезло, если смогли уйти назад», — сказал он.

Ранее спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночью в воздушном пространстве находилось беспрецедентное количество российской авиации. По его словам, беспилотники и тактическая авиация атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами.