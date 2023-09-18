В ВСУ заявили о беспрецедентной атаке российской авиации

Воздушные силы ВСУ заявили о беспрецедентной атаке российской авиации

Ночью в воздушном пространстве находилось беспрецедентное количество российской авиации. Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Несколько десятников бортов нетипично в ночное время находились в воздушном пространстве», — рассказал Игнат.

По его словам, беспилотники и тактическая авиация атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами.

Ранее российский разведчик рассказал об атаке на позиции ВСУ под Харьковом. Разведчики захватили центральный опорный пункт на Харьковском направлении из трех, южнее между другими опорными пунктами на 700 метров и севернее аналогично 700 метров.