Россия резко нарастила поставки грузинского вина

Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 22,7 % с января по август

С января по август поставки вина из Грузии в Россию выросли на 22,7 процента в годовом выражении и составили 41,3 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики (Geostat).

В денежном выражении показатель достиг уровня 112,1 миллиона долларов. За аналогичный период 2022 года из Грузии в Россию было доставлено в общей сложности 33,6 тысячи тонн на сумму 90,3 миллиона долларов. В общем объеме экспорта товаров в РФ доля грузинского вина составила почти четвертую часть — 24,2 процента, уточняется в отчете аналитиков ведомства.

С января по август поставки ферросплавов в Россию составили 36,2 тысячи тонн. Для сравнения: в том же периоде 2022-го показатель составлял 50,8 тысячи. Объемы экспорта грузинской минеральной воды, а также газированных напитков, содержащих сахар, напротив, выросли более чем в полтора раза и превысили отметку в 132 тысячи тонн.

О значительном росте поставок вина в Россию в начале сентября сообщал «Коммерсантъ». Как уточняла газета, по итогам июля суммарные объемы импорта этой продукции без учета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) побили месячный рекорд с начала 2023 года и превысили 45,5 миллиона литров. В месячном выражении показатель увеличился на 17 процентов, а по итогам января-июля — на 42 процента, до 251 миллиона литров.