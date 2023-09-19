В России спрогнозировали всплеск числа вакансий

«Зарплата.ру»: осенью Россию ждет рекордный рост числа вакансий на рынке труда

Уже осенью в России ожидается рекордный рост числа вакансий на рынке труда. Об этом рассказал руководитель департамента аналитики сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» Юрий Михеев (пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На начало года и осени традиционно приходится всплеск активности работодателей, однако ситуация в этом году нетипичная. По итогам августа количество опубликованных вакансий превысило показатель лета 2022 года на 72 процента, отметил эксперт. Компании начали сентябрь на пике активности на рынке труда и по числу размещенных вакансий текущая осень станет рекордной, спрогнозировал Михеев.

Сейчас рынок труда — кандидатский, когда предложение от соискателей несоизмеримо со спросом компаний на сотрудников, причем в ближайшее время ситуация не изменится, ожидает аналитик. На сниженное число кандидатов на рынке труда помимо демографической ямы и отъезда части россиян за рубеж начинает оказывать влияние и отток мигрантов из-за колебаний валютных курсов, объясняет эксперт.

Если весной и летом можно было говорить о сложностях с подбором кандидатов на рабочие должности, то сейчас работодателям все труднее закрывать вакансии по все большему числу офисных специальностей, рассказал Михеев. Так, спрос на маркетологов и специалистов сферы внешних коммуникаций в августе вырос на 33 процента по сравнению с прошлым годом, на финансистов и бухгалтеров — на 29 процентов. В сфере страхования и автомобильном бизнесе спрос на работников подскочил на 50 и 42 процента соответственно.

На фоне усиления конкуренции работодателей за сотрудников компании вынуждены повышать заработные платы (плюс 29 процентов год к году), при этом производительность труда существенно не меняется, подчеркнул эксперт. В текущей ситуации стоит ожидать внедрения на предприятиях программ по увеличению эффективности и автоматизации труда, считает он.

Ранее сообщалось, что нехватка кадров в российской IT-отрасли за год увеличилась в 3,5 раза, а общее количество вакансий в стране выросло с сентября 2022 года в 2,4 раза. По данным «Авито Работы», в тройку отраслей с увеличившимся дефицитом работников вошли также управление персоналом (число вакансий выросло в 3,3 раза) и административная сфера (в 3,1 раза).

