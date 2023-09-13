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14:11, 13 сентября 2023Экономика

В России назвали отрасли с увеличившимся дефицитом работников

«Авито Работа»: нехватка кадров в российском IT за год увеличилась в 3,5 раза

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Нехватка кадров в российской IT-отрасли за год увеличилась в 3,5 раза, а общее количество вакансий в стране выросло с сентября 2022 года в 2,4 раза, сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные «Авито Работы».

Глава Минцифры Максут Шадаев в августе оценил дефицит айтишников в России в 500-700 тысяч работников. По его словам, всего в отрасли работают 740 тысяч человек, а в 2022 году число сотрудников российских IT-компаний увеличилось на 13 процентов.

В тройку отраслей с увеличившимся дефицитом работников, согласно данным экспертов, вошли также управление персоналом (число вакансий выросло в 3,3 раза) и административная сфера (в 3,1 раза).

Другими сферами, попавшими в топ-10 с наибольшей нехваткой кадров и максимальным увеличением числа вакансий стали искусство и развлечения (рост в 2,7 раза), маркетинг, реклама и PR (в 2,6 раза), логистика, а также образование и наука (в 2,5 раза), производство и сельское хозяйство (в 2,2 раза), строительство (в 2 раза), ЖКХ (в 1,9 раза), банкинг (в 1,8 раза).

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал рекордно низкий уровень безработицы, составивший в июле три процента, тормозом для развития экономики России. Министр отметил, что на фоне опережающего роста зарплат, сочетающегося с количественным и качественным дефицитом кадров, человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом.

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    Дмитрий Воронин
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