Москвичи бросились продавать квартиры

Росреестр: продажи вторички в Москве выросли за август на 81% год к году

В августе продажи вторичного жилья в Москве подскочили на 81 процент в годовом выражении. По данным Росреестра, за месяц было заключено 17,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи недвижимости. О том, что жители столицы бросились скупать вторичку, редакции «Ленты.ру» рассказали в столичном управлении службы.

«Вторичный рынок столичного жилья в августе показал рекордное для этого месяца число переходов прав за все годы ведения статистических наблюдений», — указано в сообщении. Показатель оказался на 19 процентов выше прошлого пика в августе 2020 года, когда было зарегистрировано 14,6 тысячи договоров.

За восемь месяцев года число продаж выросло до исторического максимума. Было заключено 110,6 тысячи сделок, что на 29 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» назвали главные ошибки владельцев недвижимости при ее продаже. В компании сообщили, что основным фактором, который препятствует быстрой продаже квартиры, является неправильная оценка ее стоимости. К замедлению процесса продажи также приводят юридические недочеты в документации (есть у 30 процентов собственников), а также неполный пакет документов (85 процентов).