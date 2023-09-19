Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:31, 19 сентября 2023Среда обитания

Москвичи бросились продавать квартиры

Росреестр: продажи вторички в Москве выросли за август на 81% год к году

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В августе продажи вторичного жилья в Москве подскочили на 81 процент в годовом выражении. По данным Росреестра, за месяц было заключено 17,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи недвижимости. О том, что жители столицы бросились скупать вторичку, редакции «Ленты.ру» рассказали в столичном управлении службы.

«Вторичный рынок столичного жилья в августе показал рекордное для этого месяца число переходов прав за все годы ведения статистических наблюдений», — указано в сообщении. Показатель оказался на 19 процентов выше прошлого пика в августе 2020 года, когда было зарегистрировано 14,6 тысячи договоров.

За восемь месяцев года число продаж выросло до исторического максимума. Было заключено 110,6 тысячи сделок, что на 29 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» назвали главные ошибки владельцев недвижимости при ее продаже. В компании сообщили, что основным фактором, который препятствует быстрой продаже квартиры, является неправильная оценка ее стоимости. К замедлению процесса продажи также приводят юридические недочеты в документации (есть у 30 процентов собственников), а также неполный пакет документов (85 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В Баку решили полностью очистить регион от армянских военных

    МИД России пообещал ответить на удаления видео на YouTube

    Боня оценила лицо после пластики фразой «я сама пугаюсь своего отражения»

    Российский силовик получил от застройщика 18 миллионов рублей

    Звезда сериала «Чики» показала фигуру после родов

    Туристка заказала в ресторане лобстера за 20 тысяч рублей и отпустила его в море

    МИД Южной Кореи вызвал посла России

    Россиянам дали советы по спасению увядших огурцов

    Названо условие роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель

    Жилье в популярной у россиян стране подорожало почти вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости