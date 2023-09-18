Россиянам назвали главные ошибки при продаже вторичных квартир
Главным фактором, который препятствует быстрой продаже квартиры, является неправильная оценка ее стоимости. Основные ошибки владельцев недвижимости назвали редакции «Ленты.ру» эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».
В компании предупредили, что погрешность в выставленной цене за жилье приведет к бесконечному количеству звонков от риелторов и стажеров различных агентств. Тогда владелец квартиры подумает, что его недвижимость пользуется спросом и повысит цену, однако на деле потеряет время и потенциальных клиентов. Гражданам, продающим вторичное жилье без помощи профессионалов, следует тщательно проанализировать объявления в своем районе и понять, какую цену предлагают за аналогичные квартиры на агрегаторах, советуют эксперты.
Второй сложностью при продаже недвижимости в компании назвали конкуренцию с профессионалами. Если владелец продает квартиру самостоятельно, ему нужно иметь много знаний и компетенций в сфере недвижимости, чтобы успешно завершить сделку.
Одной из самых важных ошибок также является подготовка документов. К замедлению процесса продажи приводят юридические недочеты в документации (есть у 30 процентов собственников), а также неполный пакет документов (85 процентов). Кроме того, некоторые собственники не знают о разных легальных видах оплаты и из-за этого теряют клиентов. Так, на рынке помимо наличного расчета и ипотеки, можно использовать материнский капитал, сертификаты, рассрочку, перевод денег из-за границы и другие способы.
За последний месяц лета вторичное жилье на крупнейших рынках России подорожало почти на два процента. Средняя стоимость составила 130,4 тысячи рублей за квадратный метр. Прирост стал рекордным с марта 2022 года — в последние месяцы недвижимость дорожала на 0,7-0,9 процента в месяц.