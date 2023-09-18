Россиянам назвали главные ошибки при продаже вторичных квартир

«НДВ»: одной из главных ошибок при продаже вторички являются ошибки в документах

Главным фактором, который препятствует быстрой продаже квартиры, является неправильная оценка ее стоимости. Основные ошибки владельцев недвижимости назвали редакции «Ленты.ру» эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В компании предупредили, что погрешность в выставленной цене за жилье приведет к бесконечному количеству звонков от риелторов и стажеров различных агентств. Тогда владелец квартиры подумает, что его недвижимость пользуется спросом и повысит цену, однако на деле потеряет время и потенциальных клиентов. Гражданам, продающим вторичное жилье без помощи профессионалов, следует тщательно проанализировать объявления в своем районе и понять, какую цену предлагают за аналогичные квартиры на агрегаторах, советуют эксперты.

Второй сложностью при продаже недвижимости в компании назвали конкуренцию с профессионалами. Если владелец продает квартиру самостоятельно, ему нужно иметь много знаний и компетенций в сфере недвижимости, чтобы успешно завершить сделку.

Одной из самых важных ошибок также является подготовка документов. К замедлению процесса продажи приводят юридические недочеты в документации (есть у 30 процентов собственников), а также неполный пакет документов (85 процентов). Кроме того, некоторые собственники не знают о разных легальных видах оплаты и из-за этого теряют клиентов. Так, на рынке помимо наличного расчета и ипотеки, можно использовать материнский капитал, сертификаты, рассрочку, перевод денег из-за границы и другие способы.

За последний месяц лета вторичное жилье на крупнейших рынках России подорожало почти на два процента. Средняя стоимость составила 130,4 тысячи рублей за квадратный метр. Прирост стал рекордным с марта 2022 года — в последние месяцы недвижимость дорожала на 0,7-0,9 процента в месяц.