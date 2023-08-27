В России рекордно подорожала вторичка

«ЦИАН.Аналитика»: за месяц вторичка в России подорожала на 2 процента

За месяц вторичное жилье на крупнейших рынках России подорожало почти на 2 процента — в августе средняя стоимость составила 130,4 тысячи рублей за квадратный метр, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Прирост стал рекордным с марта 2022 года — в последние месяцы недвижимость дорожала на 0,7-0,9 процента в месяц. Эксперты сервиса оценивали стоимость вторички на 18 крупнейших региональных рынках страны (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области). В «Авито Недвижимости» подтвердили упомянутую динамику — средний бюджет предложения вырос к июлю на 1,9 процента, до 4,4 миллиона рублей.

Наиболее выраженный месячный рост эксперты «ЦИАН.Аналитики» зафиксировали в Самаре — плюс 4 процента, до 113 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке «старой» Москвы средняя стоимость жилья сейчас поднялась на 0,3 процента, до 276 тысяч рублей за квадратный метр, рассказали газете в «Инком-недвижимость». В Новой Москве квадратный метр вторички подорожал до 202,8 тысячи рублей.

Вторичная недвижимость растет в цене на фоне сохранения высокого спроса и вымывания бюджетного предложения. Руководитель вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин заявил, что за последний месяц предложение уменьшилось на 3,6 процента, а спрос взлетел на 10,3 процента. «Пока спрос растет быстрее, чем количество квартир», — заключил он.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов ожидает, что спрос сдвинется в сторону новостроек ввиду резкого повышения ключевой ставки ЦБ и увеличения стоимости кредитования. По мнению директора «Этажей» Ильдара Хусаинова, охлаждение спроса на вторичном рынке произойдет ближе к середине октября.

Ранее в августе рыночная ипотека в России подорожала в среднем на 1,5-3 процентных пункта, до 14 процентов годовых. Повышение стало вторым за месяц.