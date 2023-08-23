Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:10, 23 августа 2023Среда обитания

В России подорожала ипотека

«Сравни»: банки в России подняли ставки по ипотеке до 14 процентов годовых

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В середине августа 2023 года банки в России подняли ставки по ипотеке, в среднем на 1,5-3 процентных пункта. О подорожании кредитов на жилье сообщают «Известия» со ссылкой на данные мониторинга финансового маркетплейса «Сравни».

В среднем банки повысили ставку до 14 процентов годовых. Это повышение стало вторым за месяц. В начале августа проценты по жилищным займам увеличили на 0,5-1 процентных пункта, до 10-12 процентов годовых.

Ставки повысили по основным ипотечным программам. Подобное решение приняли в том числе Альфа-банк, Росбанк, «Открытие», Совкомбанк, Уралсиб, а также региональные Металлинвестбанк, Севергазбанк и Татсоцбанк.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что резкое повышение ставок по ипотеке вызвало ажиотажный рост спроса на нее. Число обращений за консультациями по льготным программам для покупки «первички» выросло на 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила о массированном ударе по украинским диверсантам в Брянской области

    Недавно отправленную на фронт мощную бригаду ВСУ уличили в потере техники

    Разрушенный дом и другие последствия взрыва БПЛА в Химках попали на видео

    Москвичам рассказали о погоде в последние выходные лета

    Президент Португалии впервые приехал в Киев

    В России запустили новый мегапроект

    В Крыму предложили первыми нанести удар по главе украинской разведки из-за угроз

    ФСБ предотвратила проникновение украинских диверсантов в Брянскую область

    Хлои Кардашьян показала фигуру в прозрачном платье

    Изъятый из гаража россиянина арсенал с оружием и гранатами попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости