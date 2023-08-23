В России подорожала ипотека

«Сравни»: банки в России подняли ставки по ипотеке до 14 процентов годовых

В середине августа 2023 года банки в России подняли ставки по ипотеке, в среднем на 1,5-3 процентных пункта. О подорожании кредитов на жилье сообщают «Известия» со ссылкой на данные мониторинга финансового маркетплейса «Сравни».

В среднем банки повысили ставку до 14 процентов годовых. Это повышение стало вторым за месяц. В начале августа проценты по жилищным займам увеличили на 0,5-1 процентных пункта, до 10-12 процентов годовых.

Ставки повысили по основным ипотечным программам. Подобное решение приняли в том числе Альфа-банк, Росбанк, «Открытие», Совкомбанк, Уралсиб, а также региональные Металлинвестбанк, Севергазбанк и Татсоцбанк.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что резкое повышение ставок по ипотеке вызвало ажиотажный рост спроса на нее. Число обращений за консультациями по льготным программам для покупки «первички» выросло на 40 процентов.