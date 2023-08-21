Россияне бросились покупать квартиры в ипотеку

Риелтор Радченко: повышение ставок по ипотеке вызвало ажиотажный спрос на нее

Резкое повышение ставок по ипотеке вызвало ажиотажный рост спроса на нее. О том, что россияне фактически бросились брать жилищные кредиты для приобретения квартир, рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, ее цитирует Aif.ru.

По словам риелтора, количество обращений за консультациями по льготным программам для покупки «первички» выросло на 40 процентов, а аналогичный показатель для «вторички» повысился приблизительно на 15 процентов. Подобную ситуацию на рынке жилья эксперт объяснила ослаблением курса рубля, а также стремлением граждан сохранить свои сбережения в рублях в недвижимости. «Когда люди не понимают, что происходит, то испытывают настоящий страх за свои рублевые сбережения. У населения в банках лежат триллионы рублей, и есть немало людей с размером вклада, достаточным для того, чтобы пойти и взять ипотеку на квартиру», — пояснила она.

Радченко отметила, что в связи с повышением курса иностранной валюты стройматериалы, а также строительная техника и услуги рабочей силы из зарубежных стран подорожают. Кроме того, это скажется на стоимости квадратного метра. «При росте ставки на два процента ежемесячный платеж вырастает сразу на 13 процентов», — рассчитала она. Эксперт также отметила, что отказ от субсидированной ипотеки больно ударит по рынку недвижимости.

Помимо этого, риелтор оценила поведение тех россиян, которые решили не ждать и не рисковать и собрались в ближайшее время приобретать недвижимость в ипотеку, чтобы зафиксировать текущие цены на квартиры. По ее мнению, неизвестно, что произойдет через год, однако тем, кто хочет улучшить свои жилищные условия и имеет достаточное для внесения первоначального взноса количество ресурсов и стабильный источник дохода, покупать жилье стоит. «Лучше с детьми жить в комфортной квартире сейчас, чем эти гадания на кофейной гуще», — убеждена Радченко. Однако при желании сохранить сбережения или приобрести жилье с инвестиционной целью специалист посоветовала не рисковать, так как это большой риск — нет никаких гарантий того, что покупатель в итоге окажется в плюсе по деньгам. «В долларах за квадратный метр мы до сих пор ниже, чем в 2007 году, и в рублях тоже были серьезные падения после 2008 и 2014 годов», — сообщила эксперт.

В августе эксперт аналитического центра «Банки.ру» Инна Солдатенкова предрекла проценту по ипотеке рост до 17-18 процентов годовых после повышения ключевой ставки Центробанком.