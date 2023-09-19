Названа главная причина сексуальной дисгармонии в отношениях

Клинический психолог и психотерапевт Александр Ройтман назвал отсутствие любви главной причиной сексуальной дисгармонии в отношениях. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам Ройтмана, в сексологии проблема анатомической, физиологической, типологической и даже поведенческой дисгармонии в паре — большая редкость. «Люди устроены так, чтобы строением и биологической организацией подходить друг другу. Случаи, когда кто-то кому-то не подходит, относится к патологии», — объяснил он.

Проблема дисгармонии в интимной жизни почти всегда носит психологический характер, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

До тех пор, пока в паре царят любовь и близость как инструмент сердечной, душевной и человеческой коммуникации, способной прорвать границы непонимания на всех уровнях, — секс будет хорошим Александр Ройтман клинический психолог, психотерапевт

Ройтман также отметил, что разница в размерах, качестве потенции, количественных показателях и особенностях сексуального поведения с успехом решаются в любящей паре. Однако лишь только начинают проседать близость и любовь, тотчас же начинает снижаться и качество секса, добавил психолог. «Причем "просадку" близости и любви мы осознаем гораздо позже, чем "выпадение" секса. И это часто является причиной того, что спасать отношения оказывается уже поздно и незачем. Радость уже ушла...», — подытожил психолог.

Ранее психолог и сексолог Инесса Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости. Она считает, что для гармоничной интимной жизни у партнеров должен быть примерно одинаковый уровень либидо.