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08:30, 19 сентября 2023Забота о себе

Названа главная причина сексуальной дисгармонии в отношениях

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Клинический психолог и психотерапевт Александр Ройтман назвал отсутствие любви главной причиной сексуальной дисгармонии в отношениях. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам Ройтмана, в сексологии проблема анатомической, физиологической, типологической и даже поведенческой дисгармонии в паре — большая редкость. «Люди устроены так, чтобы строением и биологической организацией подходить друг другу. Случаи, когда кто-то кому-то не подходит, относится к патологии», — объяснил он.

Проблема дисгармонии в интимной жизни почти всегда носит психологический характер, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

До тех пор, пока в паре царят любовь и близость как инструмент сердечной, душевной и человеческой коммуникации, способной прорвать границы непонимания на всех уровнях, — секс будет хорошим

Александр Ройтманклинический психолог, психотерапевт
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Ройтман также отметил, что разница в размерах, качестве потенции, количественных показателях и особенностях сексуального поведения с успехом решаются в любящей паре. Однако лишь только начинают проседать близость и любовь, тотчас же начинает снижаться и качество секса, добавил психолог. «Причем "просадку" близости и любви мы осознаем гораздо позже, чем "выпадение" секса. И это часто является причиной того, что спасать отношения оказывается уже поздно и незачем. Радость уже ушла...», — подытожил психолог.

Ранее психолог и сексолог Инесса Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости. Она считает, что для гармоничной интимной жизни у партнеров должен быть примерно одинаковый уровень либидо.

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    Вера Владзиевская
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